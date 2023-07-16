«Барселона» и Никола Миротич договорились о расторжении контракта. Игрок прибыл в Белград для подписания соглашения с «Партизаном»

Теги возможные переходы Turkish Airlines EuroLeague Партизан Барселона Никола Миротич Баскетбол

«Барселона» и форвард Никола Миротич (32 года, 208 см) достигли соглашения о расторжении контракта, сообщает журналист Totalbasket Христос Харпидис.

Как сообщает Mozzart Sport, Миротич продолжит карьеру в «Партизане». Игрок уже прилетел в Белград для подписания контракта.

Изначально Миротич хотел получить от испанского клуба всю сумму, которая положена ему за оставшиеся два года контракта – 22 миллиона евро (11 млн за каждый сезон). Согласно нескольким источникам, игрок получит почти всю сумму.

Миротич провел за «Барсу» четыре сезона. В прошедшем сезоне Евролиги он набирал 15,4 очка и 4,3 подбора в среднем за матч.

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