«Барселона» и Никола Миротич договорились о расторжении контракта. Игрок прибыл в Белград для подписания соглашения с «Партизаном»
«Барселона» и форвард Никола Миротич (32 года, 208 см) достигли соглашения о расторжении контракта, сообщает журналист Totalbasket Христос Харпидис.
Как сообщает Mozzart Sport, Миротич продолжит карьеру в «Партизане». Игрок уже прилетел в Белград для подписания контракта.
Изначально Миротич хотел получить от испанского клуба всю сумму, которая положена ему за оставшиеся два года контракта – 22 миллиона евро (11 млн за каждый сезон). Согласно нескольким источникам, игрок получит почти всю сумму.
Миротич провел за «Барсу» четыре сезона. В прошедшем сезоне Евролиги он набирал 15,4 очка и 4,3 подбора в среднем за матч.
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