«Барселона» официально рассталась с Николой Миротичем

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«Барселона» официально объявила, что клуб расстался с форвардом Николой Миротичем (32 года, 208 см).

В контракте Миротича с каталонской командой оставалось два года, за которые он должен был получить 22 миллиона евро (11 млн за каждый сезон).

Стороны договорились о выплате за расторжение контракта. Миротич стал свободным агентом и может подписать контракт с другой командой.

По информации инсайдеров, черногорский форвард уже договорился о контракте с «Партизаном». Игрок прилетел в Белград для подписания соглашения.

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