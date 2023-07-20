«Барселона» официально рассталась с Николой Миротичем

« » официально объявила, что клуб расстался с форвардом (32 года, 208 см).

В контракте Миротича с каталонской командой оставалось два года, за которые он должен был получить 22 миллиона евро (11 млн за каждый сезон).

Стороны договорились о выплате за расторжение контракта. Миротич стал свободным агентом и может подписать контракт с другой командой.

По информации инсайдеров, черногорский форвард уже договорился о контракте с « ». Игрок прилетел в Белград для подписания соглашения.

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