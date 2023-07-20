«Барселона» официально рассталась с Николой Миротичем
«Барселона» официально объявила, что клуб расстался с форвардом Николой Миротичем (32 года, 208 см).
В контракте Миротича с каталонской командой оставалось два года, за которые он должен был получить 22 миллиона евро (11 млн за каждый сезон).
Стороны договорились о выплате за расторжение контракта. Миротич стал свободным агентом и может подписать контракт с другой командой.
По информации инсайдеров, черногорский форвард уже договорился о контракте с «Партизаном». Игрок прилетел в Белград для подписания соглашения.
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