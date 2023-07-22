Джейлен Браун и «Селтикс» возобновят переговоры о продлении контракта на следующей неделе

Теги возможные переходы Бостон НБА Джейлен Браун Баскетбол

Переговоры о продлении контракта между «Бостоном» и свингменом Джейленом Брауном возобновятся на следующей неделе, сообщает журналист Boston Globe Гэри Уошберн.

Браун вернулся в Бостон из Испании, где он участвовал в тренировочном лагере Sanctuary, организованном профсоюзом игроков НБА.

По словам инсайдера Эдриана Воджнаровски, этим летом Браун может подписать самый крупный контракт в истории НБА, сумма которого будет достигать 304 миллионов долларов.

Кто в НБА стал богаче этим летом: от 55 млн Вемби до 206 млн Ламело

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rabindradat
Сначала пихали этого Брауни во все потенциальные обмены, потом поливали за прямолинейность в атаке, теперь бегают за ним с 300-ми лямами. Нет предела абсурда в мире больших денег.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий