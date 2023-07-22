Джейлен Браун и «Селтикс» возобновят переговоры о продлении контракта на следующей неделе

Переговоры о продлении контракта между « » и свингменом возобновятся на следующей неделе, сообщает журналист Boston Globe Гэри Уошберн.

Браун вернулся в Бостон из Испании, где он участвовал в тренировочном лагере Sanctuary, организованном профсоюзом игроков НБА.

По словам инсайдера Эдриана Воджнаровски, этим летом Браун может подписать самый крупный контракт в истории НБА, сумма которого будет достигать 304 миллионов долларов.

Кто в НБА стал богаче этим летом: от 55 млн Вемби до 206 млн Ламело