Джейлен Браун и «Селтикс» возобновят переговоры о продлении контракта на следующей неделе
Переговоры о продлении контракта между «Бостоном» и свингменом Джейленом Брауном возобновятся на следующей неделе, сообщает журналист Boston Globe Гэри Уошберн.
Браун вернулся в Бостон из Испании, где он участвовал в тренировочном лагере Sanctuary, организованном профсоюзом игроков НБА.
По словам инсайдера Эдриана Воджнаровски, этим летом Браун может подписать самый крупный контракт в истории НБА, сумма которого будет достигать 304 миллионов долларов.
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