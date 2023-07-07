«Селтикс» не собираются обменивать Джейлена Брауна. Ожидается, что игрок получит супермаксимальное продление
«Селтикс» не собираются обменивать форварда Джейлена Брауна и в ближайшее время договорятся о продлении контракта с игроком.
Об этом сообщает обозреватель The Boston Globe Адам Химмельсбах.
«Селтикс» не пытаются обменять свою звезду. Они не собираются делать Джейлену заниженное предложение. Просто у представителей игрока и клуба есть другие вопросы, которые нужно решить в первую очередь. Предстоят переговоры по поводу бонусов, но источники в лиге продолжают настаивать на том, что Браун и «Селтикс» в конечном итоге договорятся о супермаксимальной сделке.
Источники сообщили, что стороны должны продолжить общение во время Летней лиги НБА в Лас-Вегасе, которая начинается в пятницу», – пишет журналист.
Браун имеет право на супермаксимальное продление – 270 миллионов долларов за 5 лет.
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-Дадим ему супермакс!
-Отличная идея, сэр!