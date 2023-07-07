«Селтикс» не собираются обменивать Джейлена Брауна. Ожидается, что игрок получит супермаксимальное продление

Теги возможные переходы Бостон НБА Джейлен Браун Баскетбол

«Селтикс» не собираются обменивать форварда Джейлена Брауна и в ближайшее время договорятся о продлении контракта с игроком.

Об этом сообщает обозреватель The Boston Globe Адам Химмельсбах.

«Селтикс» не пытаются обменять свою звезду. Они не собираются делать Джейлену заниженное предложение. Просто у представителей игрока и клуба есть другие вопросы, которые нужно решить в первую очередь. Предстоят переговоры по поводу бонусов, но источники в лиге продолжают настаивать на том, что Браун и «Селтикс» в конечном итоге договорятся о супермаксимальной сделке.

Источники сообщили, что стороны должны продолжить общение во время Летней лиги НБА в Лас-Вегасе, которая начинается в пятницу», – пишет журналист.

Браун имеет право на супермаксимальное продление – 270 миллионов долларов за 5 лет.

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5 комментариев

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Kanu
"фух, ну слава богу" - подумали болельщики всех отсальных каманд лиги
+9
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Михаил Галкин
-Один из двух топ-игроков нашей команды руинит каждый плей-офф. что нам делать???
-Дадим ему супермакс!
-Отличная идея, сэр!
+8
-3
+5
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Misson
Ответ Дмитрий Куркаев
Прикольно, что ты Эмбиида и Бэма в один тир поставил 😂
Бэм показал, что является очень полезным игроком передней линии. Выбирая между Эмбиидом и Адебайо я бы в свою команду взял Бэма. Тому же Дончичу нужен под щитом именно такой игрок и пара вингов уровня Аарона Гордона.
+1
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