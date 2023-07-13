Ожидается, что Джейлен Браун и «Селтикс» договорятся о супермаксимальном продлении контракта
Ожидается, что форвард Джейлен Браун и «Бостон» договорятся о супермаксимальном продлении, которое увеличит продолжительность его контракта до шести лет, сообщает журналист CLNS Media Бобби Мэннинг.
«Условия сделки будут оставаться тайной до официального подписания», – пишет Мэннинг.
Стороны возобновили переговоры в Лас-Вегасе, где сейчас проходит основной турнир Летней лиги.
Браун имеет право на супермаксимальное продление – 270 миллионов долларов за 5 лет.
5 комментариев