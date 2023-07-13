Ожидается, что Джейлен Браун и «Селтикс» договорятся о супермаксимальном продлении контракта

Ожидается, что форвард и « » договорятся о супермаксимальном продлении, которое увеличит продолжительность его контракта до шести лет, сообщает журналист CLNS Media Бобби Мэннинг.

«Условия сделки будут оставаться тайной до официального подписания», – пишет Мэннинг.

Стороны возобновили переговоры в Лас-Вегасе, где сейчас проходит основной турнир Летней лиги.

Браун имеет право на супермаксимальное продление – 270 миллионов долларов за 5 лет.

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