Ожидается, что Джейлен Браун и «Селтикс» договорятся о супермаксимальном продлении контракта

Теги возможные переходы Бостон НБА Джейлен Браун Баскетбол

Ожидается, что форвард Джейлен Браун и «Бостон» договорятся о супермаксимальном продлении, которое увеличит продолжительность его контракта до шести лет, сообщает журналист CLNS Media Бобби Мэннинг.

«Условия сделки будут оставаться тайной до официального подписания», – пишет Мэннинг.

Стороны возобновили переговоры в Лас-Вегасе, где сейчас проходит основной турнир Летней лиги.

Браун имеет право на супермаксимальное продление – 270 миллионов долларов за 5 лет.

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5 комментариев

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DENBO
Ответ Павел Вовченко
Хороший игрок он, бесспорно, но давать ему супермакс это не очень логично конечно
да нормально все, лучше с Брауном, чем без него. После контрактов Бэйна, Гранта и тд - подобное продление кажется вполне разумным и правильным ходом.
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Artur Prokopchuk
Ответ Павел Вовченко
Хороший игрок он, бесспорно, но давать ему супермакс это не очень логично конечно
а ничего не остается. Все знают про менеджмент Бостона и прошлые неприятные ситуации с игроками, поэтому есть подозрение, что сложно привлечь в организацию суперзвезд
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Archer_Great
Это уже какое по счету сообщения про Брауна и "может получить", "претендует на", "ожидает предложение" супермакс? Одно и то же, просто из разных источников.. Понятно, что межсезонье, новостей особо нет, но хоть из читателей рыбок Дори делать не надо)) Очевидно, что там в США эта информация появляется в различных изданиях, которые читают разные аудитории, но тут то всё это подается концентрированно, и мы все уже поняли, что товарищ хочет урвать всё до последнего цента)
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Максим Макеев
судя по количеству сообщений о его супермаксе можно сделать вывод что стивенс вообще не хочет его давать
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