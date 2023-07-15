Эдриан Воджнаровски: «Джейлен Браун может подписать самый крупный контракт в истории НБА – 304 млн долларов»

По словам инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, форвард и « » могут подписать самый крупный контракт в истории НБА, сумма которого будет достигать 304 миллионов долларов.

«Для подписания продления Брауна потребуется еще время. Браун и его агент вели переговоры с . Сейчас Браун уехал из страны по делам профсоюза игроков. Ожидается, что они возобновят переговоры, когда он вернется.

Этот контракт может стать самым крупным в истории , ее сумма может достигать 304 миллионов долларов. За последний год контракта Браун заработает 70 миллионов долларов.

Когда вы ведете переговоры о контракте, речь идет не только о том, дать ли игроку максимальную сумму. В сделке могут быть трейд-кикеры, опции игрока, график платежей. Есть ряд других пунктов. Стороны продолжат переговоры, у них будет много времени, чтобы заключить соглашение этим летом», – сказал Воджнаровски.

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