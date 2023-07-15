Эдриан Воджнаровски: «Джейлен Браун может подписать самый крупный контракт в истории НБА – 304 млн долларов»

Теги возможные переходы Бостон НБА Брэд Стивенс Эдриан Воджнаровски Джейлен Браун Баскетбол

По словам инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, форвард Джейлен Браун и «Бостон» могут подписать самый крупный контракт в истории НБА, сумма которого будет достигать 304 миллионов долларов.

«Для подписания продления Брауна потребуется еще время. Браун и его агент вели переговоры с Брэдом Стивенсом. Сейчас Браун уехал из страны по делам профсоюза игроков. Ожидается, что они возобновят переговоры, когда он вернется.

Этот контракт может стать самым крупным в истории НБА, ее сумма может достигать 304 миллионов долларов. За последний год контракта Браун заработает 70 миллионов долларов.

Когда вы ведете переговоры о контракте, речь идет не только о том, дать ли игроку максимальную сумму. В сделке могут быть трейд-кикеры, опции игрока, график платежей. Есть ряд других пунктов. Стороны продолжат переговоры, у них будет много времени, чтобы заключить соглашение этим летом», – сказал Воджнаровски.

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17 комментариев

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Van Pelt
И это человек, который не умеет вести мяч ...
NBA - Where amazing happens...
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кроссовер Айверсона
Помню в 2016 Конли давали рекордный контракт 150 на 5. Тогда много пуканов сгорело. Думаю и 300 Брауну скоро будет восприниматься как обычное дело
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ierdnA
Обосраться в плей-офф и получить 300 лямов, отличный пример молодым. Так держать нба
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Бородатый пивовар
30 команд в Лиге. Значит ,условно,должно быть 30 максималок. Танкующие не выдают, контендеры могут себе позволить и 2 на ростер. Браун ТОП 30 Лиги? 100%. Формально даже ТОП 15. Значит какие вопросы по его максу? А сумма зависит только от "потолка". Не его проблема что Лига - растёт.
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Xell
Он и 200лямов на 5лет не стоит. Что то в этой НБА не так.
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За Валенсию с 1999
Ахахахах
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Pavel Gurin
Так , скоро там у Покушевски контрактный год , чую будет 450 на 5 , как минимум
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B@SS
Один вопрос: За что? ))
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Van
Не понимаю удивлений местных. Браун в любом случае уже сейчас игрок уровня максималки. Может не по навыкам, но в том плане, что он точно найдет того, кто этот макс даст.

А Бостону что делать? Скидочку просить у парня, который рассчитывает на первый серьезный контракт?

Конечно, Джейлену ещё играть и играть, чтобы оправдать такие деньги. И я тоже сомневаюсь, что в итоге он сделает этот следующий шаг. Но о чем мы говорим, если Бен Симмонс на максималке сидит)
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MTZ_2022
Потолок зарплат растет каждый год. Поэтому такой контракт неудивителен.
Стоит ли Браун таких денег - это уже другой вопрос.
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Leshiy888
Что-то от новости к новости супермакс все время растет. Сейчас 304, до этого была новость о 295, а еще совсем недавно говорили о каких-то жалких 260 лямов)). Такими темпами Браун подпишет в последний день перед в дедлайн на все 400! Неужели инсайдеры не знают четких критериев по супермаксу?
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Van
Ответ кроссовер Айверсона
Помню в 2016 Конли давали рекордный контракт 150 на 5. Тогда много пуканов сгорело. Думаю и 300 Брауну скоро будет восприниматься как обычное дело
Кто то из особо впечатлительных предрекал чуть ли не скорый крах НБА тогда) Думаю, что да, будет обычным делом.
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lexakarabut
Ответ starina1
Года через 4 все будут говорить: "За какие жалкие копейки играет Браун".
Если платежка скакнет до миллиарда)
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Лиллард унижатель!
Ответ B@SS
Один вопрос: За что? ))
2× NBA All-Star (2021, 2023)
All-NBA Second Team (2023)
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