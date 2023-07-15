Эдриан Воджнаровски: «Джейлен Браун может подписать самый крупный контракт в истории НБА – 304 млн долларов»
По словам инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, форвард Джейлен Браун и «Бостон» могут подписать самый крупный контракт в истории НБА, сумма которого будет достигать 304 миллионов долларов.
«Для подписания продления Брауна потребуется еще время. Браун и его агент вели переговоры с Брэдом Стивенсом. Сейчас Браун уехал из страны по делам профсоюза игроков. Ожидается, что они возобновят переговоры, когда он вернется.
Этот контракт может стать самым крупным в истории НБА, ее сумма может достигать 304 миллионов долларов. За последний год контракта Браун заработает 70 миллионов долларов.
Когда вы ведете переговоры о контракте, речь идет не только о том, дать ли игроку максимальную сумму. В сделке могут быть трейд-кикеры, опции игрока, график платежей. Есть ряд других пунктов. Стороны продолжат переговоры, у них будет много времени, чтобы заключить соглашение этим летом», – сказал Воджнаровски.
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А Бостону что делать? Скидочку просить у парня, который рассчитывает на первый серьезный контракт?
Конечно, Джейлену ещё играть и играть, чтобы оправдать такие деньги. И я тоже сомневаюсь, что в итоге он сделает этот следующий шаг. Но о чем мы говорим, если Бен Симмонс на максималке сидит)
Стоит ли Браун таких денег - это уже другой вопрос.
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