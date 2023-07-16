«Партизан» близок к подписанию Николы Миротича

Теги возможные переходы Turkish Airlines EuroLeague Желимир Обрадович Партизан Барселона Адриатическая лига Никола Миротич Баскетбол

«Партизан» и форвард Никола Миротич (32 года, 208 см) близки к подписанию соглашения, сообщает инсайдер Маттео Андреани.

Главный тренер белградского клуба Желько Обрадович настаивает на подписании бывшего игрока НБА. Ранее сообщалось, что Миротич посетил Белград, где встретился с Обрадовичем.

Ожидается, что 32-летний форвард в ближайшее время договорится с «Барселоной» о расторжении контракта.

На звездного баскетболиста претендовали «Милан», «Монако» и «Црвена Звезда».

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1 комментарий

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Gouliash
Партизан? ого. у них появились деньги, или Миротич настолько никому не нужен?
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