«Партизан» близок к подписанию Николы Миротича
«Партизан» и форвард Никола Миротич (32 года, 208 см) близки к подписанию соглашения, сообщает инсайдер Маттео Андреани.
Главный тренер белградского клуба Желько Обрадович настаивает на подписании бывшего игрока НБА. Ранее сообщалось, что Миротич посетил Белград, где встретился с Обрадовичем.
Ожидается, что 32-летний форвард в ближайшее время договорится с «Барселоной» о расторжении контракта.
На звездного баскетболиста претендовали «Милан», «Монако» и «Црвена Звезда».
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