Остин Ривз об игре против Стефена Карри: «Это настоящий ад»

Теги Голден Стэйт Лейкерс НБА Стефен Карри Остин Ривз Баскетбол

Атакующий защитник «Лейкерс» Остин Ривз описал игру в защите против лидера «Голден Стэйт» Стефена Карри в плей-офф.

«Это настоящий ад.

Дело в том, как он двигается без мяча. Честно говоря, и в их системе тоже. Она подходит ему идеально. Ты буквально ни на секунду не можешь расслабиться.

Помню первый и второй матчи серии. Я гонялся за ним и Клэем и не мог забросить ни одного мяча. Все смотрели на меня, как бы спрашивая: «Почему ты не можешь попасть?» А я отвечал: «Я не чувствую ног», – рассказал Ривз.

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1 комментарий

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de-fussball
1) Учишься бегать
2) Учишься молиться
3) ...
4) Учишься выпрашивать штрафные
4) PROFIT!
+5
0
+5
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