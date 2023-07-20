Остин Ривз об игре против Стефена Карри: «Это настоящий ад»
Атакующий защитник «Лейкерс» Остин Ривз описал игру в защите против лидера «Голден Стэйт» Стефена Карри в плей-офф.
«Это настоящий ад.
Дело в том, как он двигается без мяча. Честно говоря, и в их системе тоже. Она подходит ему идеально. Ты буквально ни на секунду не можешь расслабиться.
Помню первый и второй матчи серии. Я гонялся за ним и Клэем и не мог забросить ни одного мяча. Все смотрели на меня, как бы спрашивая: «Почему ты не можешь попасть?» А я отвечал: «Я не чувствую ног», – рассказал Ривз.
2) Учишься молиться
3) ...
4) Учишься выпрашивать штрафные
4) PROFIT!