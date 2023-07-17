Стеф Карри стал победителем благотворительного турнира по гольфу American Century

Теги Голден Стэйт Марди Фиш НБА Стефен Карри Баскетбол

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри стал чемпионом благотворительного звездного турнира по гольфу American Century.

В воскресенье Карри возглавлял таблицу лидеров с отрывом в четыре очка, но в итоге отстал от серебряного призера Олимпиады-2004 теннисиста Марди Фиша на три очка, после чего оформил «игл-патт» на 18-й лунке и завоевал титул.

В турнире принимали участие такие знаменитости, как Чарльз Баркли, Аарон Роджерс и Трэвис Келси.

Четырехкратный чемпион НБА регулярно принимает участие в различных соревнованиях по гольфу. В конце июня Карри участвовал в благотворительном турнире вместе со своим многолетним партнером по команде Клэем Томпсоном.

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1 комментарий

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6wfrrh5r4p
А где Гарет Бейл)
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