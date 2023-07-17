Стеф Карри стал победителем благотворительного турнира по гольфу American Century

Разыгрывающий « » стал чемпионом благотворительного звездного турнира по гольфу American Century.

В воскресенье Карри возглавлял таблицу лидеров с отрывом в четыре очка, но в итоге отстал от серебряного призера Олимпиады-2004 теннисиста Марди Фиша на три очка, после чего оформил «игл-патт» на 18-й лунке и завоевал титул.

В турнире принимали участие такие знаменитости, как Чарльз Баркли, Аарон Роджерс и Трэвис Келси.

Четырехкратный чемпион регулярно принимает участие в различных соревнованиях по гольфу. В конце июня Карри участвовал в благотворительном турнире вместе со своим многолетним партнером по команде Клэем Томпсоном.

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