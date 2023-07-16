Стефен Карри оформил прямое попадание в лунку со 139 метров на турнире по гольфу

Лидер « » на благотворительном звездном турнире по гольфу American Century удался великолепный удар.

Карри оформил хоул-ин-уан – прямое попадание – и побежал праздновать к болельщикам. Расстояние до лунки – 139 метров (152 ярда).

Четырехкратный чемпион НБА регулярно принимает участие в различных турнирах по гольфу. В конце июня Карри участвовал в благотворительном турнире вместе со своим многолетним партнером по команде Клэем Томпсоном.

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