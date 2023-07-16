Стефен Карри оформил прямое попадание в лунку со 139 метров на турнире по гольфу

Теги Голден Стэйт НБА видео Стефен Карри Баскетбол

Лидер «Голден Стэйт» Стефену Карри на благотворительном звездном турнире по гольфу American Century удался великолепный удар.

Карри оформил хоул-ин-уан – прямое попадание – и побежал праздновать к болельщикам. Расстояние до лунки – 139 метров (152 ярда).

Четырехкратный чемпион НБА регулярно принимает участие в различных турнирах по гольфу. В конце июня Карри участвовал в благотворительном турнире вместе со своим многолетним партнером по команде Клэем Томпсоном.

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6 комментариев

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0ptimus.
Снайпер говорят он!
+4
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Nikolay
GOAT шутер
+2
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Артур Артур
Знаменитое "from downtown"
+1
0
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Mikael Rikhard
строит династию в гольфе
0
0
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Stranfio
Что сказать лучший снайпер в истории НБА, в гольфе также держит марку. Интересно ,а в Дартс Шеф играет?
0
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Перстень Уэстбрука
пулялка
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