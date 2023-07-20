Митч Капчак – являются ли «Хорнетс» командой уровня плей-офф: «Мы очень близки к этому»

Теги Шарлотт НБА Митч Капчак Ламело Болл Баскетбол

Генеральный менеджер «Шарлотт» Митч Капчак и разыгрывающий Ламело Болл провели пресс-конференцию.

Капчак верит в успех команды в предстоящем сезоне.

«Мы очень близки к тому, чтобы стать командой, которая может попасть в плей-офф. Конечно, у меня есть свои цели, и я знаю, что у Ламело есть свои, но мы очень близки к определенному уровню. Мне нравятся наши молодые игроки. Мне нравятся наши ветераны.

И, конечно, краеугольным камнем этой команды на X-лет вперед является Ламело Болл», – начал свою презентацию менеджер.

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2 комментария

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Евгений Дронов
камнем да согласен, Митч
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Air Hornet
Предстоящий сезон покажет. Я тоже так считаю. Главное - оставаться здоровыми, в первую очередь самому Боллу. Бриджеса вернули, на центре многообещающий апгрейд в виде Марка. Если ещё Миллер будет способен выдавать в первый сезон адекватные цифры, то вообще пушка.
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