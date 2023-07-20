Митч Капчак – являются ли «Хорнетс» командой уровня плей-офф: «Мы очень близки к этому»
Генеральный менеджер «Шарлотт» Митч Капчак и разыгрывающий Ламело Болл провели пресс-конференцию.
Капчак верит в успех команды в предстоящем сезоне.
«Мы очень близки к тому, чтобы стать командой, которая может попасть в плей-офф. Конечно, у меня есть свои цели, и я знаю, что у Ламело есть свои, но мы очень близки к определенному уровню. Мне нравятся наши молодые игроки. Мне нравятся наши ветераны.
И, конечно, краеугольным камнем этой команды на X-лет вперед является Ламело Болл», – начал свою презентацию менеджер.
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