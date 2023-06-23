Генеральный менеджер «Шаротт» объяснил решение выбрать под 2-м номером на драфте НБА.

На 2-й пик также претендовал , который в итоге стал 3-м на драфте.

«Понятно, что мы рассматривали кандидатуры двух игроков. Непростое решение, но Брэндон был нашим фаворитом все время.

В последние три-четыре дня у нас было множество страстных обсуждений, что я только приветствую. Но Брэндон был нашим фаворитом все время», – заявил Капчак.

Вембаньяму не зря считают лучшим на драфте НБА после Леброна: доминировал в чемпионате Франции и дошел до финала

Вембаньяма – первый, «Шарлотт» все-таки берет Миллера, оба Томпсона – в топ-5. Онлайн драфта НБА-2023