Митч Капчак о выборе Миллера под 2-м номером: «Непростое решение, но он был нашим фаворитом все время»

Теги Шарлотт НБА драфт НБА Митч Капчак Скут Хендерсон Брэндон Миллер Баскетбол

Генеральный менеджер «Шаротт» Митч Капчак объяснил решение выбрать Брэндона Миллера под 2-м номером на драфте НБА.

На 2-й пик также претендовал Скут Хендерсон, который в итоге стал 3-м на драфте.

«Понятно, что мы рассматривали кандидатуры двух игроков. Непростое решение, но Брэндон был нашим фаворитом все время.

В последние три-четыре дня у нас было множество страстных обсуждений, что я только приветствую. Но Брэндон был нашим фаворитом все время», – заявил Капчак.

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2 комментария

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Лиллард унижатель!
При Ламело Скут не особо нужен. Видимо речь про обмен пика на игрока.
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Daishi
Миллер через денек..))

https://api.duniagames.co.id/api/content/upload/file/3912699831622718483.jpg

- "Мои искренние извинения Майклу Джеймсовичу! Понять и простить!!"))
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