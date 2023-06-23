Митч Капчак о выборе Миллера под 2-м номером: «Непростое решение, но он был нашим фаворитом все время»
Генеральный менеджер «Шаротт» Митч Капчак объяснил решение выбрать Брэндона Миллера под 2-м номером на драфте НБА.
На 2-й пик также претендовал Скут Хендерсон, который в итоге стал 3-м на драфте.
«Понятно, что мы рассматривали кандидатуры двух игроков. Непростое решение, но Брэндон был нашим фаворитом все время.
В последние три-четыре дня у нас было множество страстных обсуждений, что я только приветствую. Но Брэндон был нашим фаворитом все время», – заявил Капчак.
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- "Мои искренние извинения Майклу Джеймсовичу! Понять и простить!!"))