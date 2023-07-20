Майлз Бриджес: «Я тот же игрок, что и раньше. Даже лучше»

Теги Шарлотт НБА Митч Капчак Майлз Бриджес Баскетбол

Форвард «Шарлотт» Майлз Бриджес, ранее подписавший квалификационное предложение на 7,9 млн долларов, вместе с генеральным менеджером Митчем Капчаком провел пресс-конференцию.

Бриджес верит в успешное возобновление карьеры.

«Просто продолжаю заниматься в спортзале. По-прежнему «чувствую» игру. Я тот же игрок – даже лучше, чем был раньше. Просто пребывание в зале, постоянное нахождение здесь поможет мне. Общение с товарищами по команде, изучение их игры – это облегчит возвращение.

С десятиматчевой дисквалификацией я также смогу увидеть, над чем нам нужно работать в течение этого периода. Так что да, я просто пытаюсь узнать своих новых партнеров по команде», – сказал Бриджес.

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3 комментария

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Сергей Киселев
В последнем сезоне была 81 (!) игра со средним показателем в 20 пойнтов. Даже лучше? Ну, будем посмотреть...
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Айрат Ситдиков
Ответ Сергей Ратников
целый год пропустить и делать такие заявления - "даже лучше, чем был раньше" ахахахаха
Лучше чем в прошло сезоне будет)
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