Майлз Бриджес: «Я тот же игрок, что и раньше. Даже лучше»

Форвард « » , ранее подписавший квалификационное предложение на 7,9 млн долларов, вместе с генеральным менеджером провел пресс-конференцию.

Бриджес верит в успешное возобновление карьеры.

«Просто продолжаю заниматься в спортзале. По-прежнему «чувствую» игру. Я тот же игрок – даже лучше, чем был раньше. Просто пребывание в зале, постоянное нахождение здесь поможет мне. Общение с товарищами по команде, изучение их игры – это облегчит возвращение.

С десятиматчевой дисквалификацией я также смогу увидеть, над чем нам нужно работать в течение этого периода. Так что да, я просто пытаюсь узнать своих новых партнеров по команде», – сказал Бриджес.

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