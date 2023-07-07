Ламело Болл во время максимального продления контракта заявил о желании бороться за приз MVP в новом сезоне

Теги Шарлотт НБА Митч Капчак Ламело Болл Баскетбол

«Хорнетс» подписали максимальное продление контракта с разыгрывающим Ламело Боллом – 5 лет и 260 миллионов долларов.

Во время заключения сделки Болл ответил на вопросы генменеджера «Шарлотт» Митча Капчака. Управленец поинтересовался о целях 21-летнего игрока в новом сезоне.

Капчак: К чему ты будешь стремиться?

Болл: Точно хочу попасть в первую пятерку сезона.

Капчак: А что с MVP?

Болл: Нацеливаюсь и на это тоже.

Капчак: На что из этого ты нацеливаешься?

Болл: На все. Хотя самое главное – побеждать. Это именно то, на что надо нацеливаться.

В прошедшем сезоне Ламело из-за травмы провел всего 36 матчей, набирая в среднем 23,3 очка, 6,4 подбора, 8,4 передачи и 1,3 перехвата. В начале марта защитник перенес операцию по поводу сломанной кости в правом голеностопном суставе.

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10 комментариев

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omega pepega
я когда на работу устраиваюсь тоже вру
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За Валенсию с 1999
Шарлотт, конечно, по праву занимает с отрывом статус самой днищенской команды Нба за всю историю. Какая первая пятёрка, какой мвп, Ламело, ау, проснись
+7
-2
+5
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Ivan85
Ответ milya ololo
попробуйте жить честно!
душнила
+4
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mqh9pzrxgf
Ламело бы играть стабильно хотя бы) без травм имею ввиду, а не уровень. Контракт Брауна на 295 в сравнении с ламело выглядит как лучший контракт в истории
+1
0
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Андрей Петров
Это рассуждение пустомели, сначало команду в плей-оф затащи , мвп смешной
+1
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Scrubs
Блин, он не сыграет и 50 матчей. Я уверен.
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Ivan85
Ответ За Валенсию с 1999
Шарлотт, конечно, по праву занимает с отрывом статус самой днищенской команды Нба за всю историю. Какая первая пятёрка, какой мвп, Ламело, ау, проснись
ты б на его месте так и сказал: у вас самая днищенская команда, но макс я с вами подпишу?
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Bankruptcy
Ответ Scrubs
Блин, он не сыграет и 50 матчей. Я уверен.
Основная его проблема - это голеностопы, как у раннего Карри. Если Пума соизволит наконец сделать ему норм кроссовки, то может и больше протянет... Андер Армор в свое время серьезно заморочились над здоровьем Стефана, и как итог, он приносит им дикие прибыли. В отношении именных моделей Ламелло, все тестировщки и юзеры этих кросс единодушны в оценках, что играть в них опасно для здоровья.
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