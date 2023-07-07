Ламело Болл во время максимального продления контракта заявил о желании бороться за приз MVP в новом сезоне
«Хорнетс» подписали максимальное продление контракта с разыгрывающим Ламело Боллом – 5 лет и 260 миллионов долларов.
Во время заключения сделки Болл ответил на вопросы генменеджера «Шарлотт» Митча Капчака. Управленец поинтересовался о целях 21-летнего игрока в новом сезоне.
Капчак: К чему ты будешь стремиться?
Болл: Точно хочу попасть в первую пятерку сезона.
Капчак: А что с MVP?
Болл: Нацеливаюсь и на это тоже.
Капчак: На что из этого ты нацеливаешься?
Болл: На все. Хотя самое главное – побеждать. Это именно то, на что надо нацеливаться.
В прошедшем сезоне Ламело из-за травмы провел всего 36 матчей, набирая в среднем 23,3 очка, 6,4 подбора, 8,4 передачи и 1,3 перехвата. В начале марта защитник перенес операцию по поводу сломанной кости в правом голеностопном суставе.
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