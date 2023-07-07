«Хорнетс» подписали максимальное продление контракта с разыгрывающим – 5 лет и 260 миллионов долларов.

Во время заключения сделки Болл ответил на вопросы генменеджера « » . Управленец поинтересовался о целях 21-летнего игрока в новом сезоне.

Капчак: К чему ты будешь стремиться?

Болл: Точно хочу попасть в первую пятерку сезона.

Капчак: А что с MVP?

Болл: Нацеливаюсь и на это тоже.

Капчак: На что из этого ты нацеливаешься?

Болл: На все. Хотя самое главное – побеждать. Это именно то, на что надо нацеливаться.

В прошедшем сезоне Ламело из-за травмы провел всего 36 матчей, набирая в среднем 23,3 очка, 6,4 подбора, 8,4 передачи и 1,3 перехвата. В начале марта защитник перенес операцию по поводу сломанной кости в правом голеностопном суставе.

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