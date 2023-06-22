Митч Капчак: «Вы будете удивлены некоторыми звонками по 2-му драфт-пику. Сейчас это очень желанный актив»

Теги Шарлотт НБА драфт НБА Митч Капчак Баскетбол

Генеральный менеджер «Шарлотт» Митч Капчак рассказал о планах команды на распоряжение 2-м пиком предстоящего драфта НБА.

«Я предполагаю, что мы выберем под 2-м номером на драфте, но не собираюсь исключать возможность того, что мы обменяем этот драфт-пик. Сейчас это очень желанный актив в нашей лиге. Вы будете удивлены некоторыми звонками и игроками, которые, как я полагаю, будут доступны.

Так что до последней минуты мы будем выслушивать предложения, но на данный момент я ожидаю, что мы возьмем новичка к себе в команду», – сказал Капчак.

Окончательное решение по этому вопросу примет владелец клуба Майкл Джордан.

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1 комментарий

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DevilBrO
Очень интересным решением будет не взять Хендерсона
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