Джеймс Уорти: «Статуи Леброна Джеймса в Кливленде и Лос-Анджелесе – это реально»

Трехкратный чемпион НБА Джеймс Уорти считает, что статуя (« ») может появиться не только в , но и в Лос-Анджелесе.

«Это зависит от того, чего он добьется в Лос-Анджелесе. Думаю, Леброн согласится со мной, что он провел здесь недостаточно много времени.

Но учитывая его общее величие и то, что он, будучи игроком «Лейкерс», превзошел рекорд Карима Абдул-Джаббара и выиграл чемпионат, нельзя отрицать, что ему могут поставить статую в Лос-Анджелесе.

Ему также могут поставить статую в Кливленде. Не уверен насчет «Майами», но статуи в Кливленде и Лос-Анджелесе – это реально», – сказал Уорти.

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