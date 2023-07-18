«Кливленд, это для тебя!» Эмони Бэйтс процитировал Леброна Джеймса после победы в Летней лиге

Форвард «Кавальерс» процитировал бывшего игрока команды после победы в чемпионате Летней лиги НБА 2023 года.

« , это для тебя! Это только начало», – написал 19-летний игрок в твиттере.

Джеймс произнес эти слова в 2016 году после того, как принес «Кливленду» первый в истории клуба чемпионский титул НБА.

В понедельник «Кавальерс» обыграли «Рокетс» в финале (99:78) и завоевали свой первый титул чемпиона Летней лиги.

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