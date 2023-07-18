Рокас Йокубайтис остался в «Барселоне» еще на один год

Теги переходы Turkish Airlines EuroLeague Барселона чемпионат Испании Рокас Йокубайтис Баскетбол

Разыгрывающий Рокас Йокубайтис (22 года, 193 см) подтвердил продление контракта с «Барселоной» на один год.

Литовец подписал контракт с каталонской клубом в 2021 году.

«Все согласовано. Я подписал с «Барсой» соглашение «1+1+1+1», в июле опция была снова активирована, так что у меня по-прежнему есть контракт. Руководство «Барсы» уже связалось со мной, все в порядке, волноваться не о чем», – сказал Йокубайтис на сборе национальной команды.

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