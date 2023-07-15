«Партизан» вступил в борьбу за Николу Миротича. Игрок встретился с Желько Обрадовичем

Сербский « » присоединился к командам, заинтересованным в приобретении форварда «Барселоны» (32 года, 208 см), сообщает инсайдер Маттео Андреани.

Миротич уже посетил Белград, где встретился с главным тренером «Партизана» Желько Обрадовичем.

32-летний форвард близок к расторжению контракта с «Барсой». Окончательный вариант выкупа может составить около 15-16 миллионов евро.

На звездного баскетболиста претендовали « », « » и « ». Как сообщает Андреани, ожидание заставило некоторые команды потерять терпение.

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