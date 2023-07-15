Стефен Карри продемонстрировал отличные навыки игры в гольф

Теги Голден Стэйт НБА видео Стефен Карри Баскетбол

Разыгрывающему «Голден Стэйт» Стефену Карри на благотворительном звездном турнире по гольфу American Century удался великолепный удар.

В турнире также участвуют такие знаменитости, как Чарльз Баркли, Аарон Роджерс и Трэвис Келси.

Четырехкратный чемпион НБА регулярно принимает участие в различных турнирах по гольфу. В конце июня Карри участвовал в благотворительном турнире вместе со своим многолетним партнером по команде Клэем Томпсоном.

Что нужно «Голден Стэйт», чтобы не потратить еще один год прайма Карри впустую. Несколько дилетантских рекомендаций

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1 комментарий

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AurelioDeLaurentis
Стеф действительно крутой чувак 👊😎
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