Стефен Карри продемонстрировал отличные навыки игры в гольф

Разыгрывающему «Голден Стэйт» на благотворительном звездном турнире по гольфу American Century удался великолепный удар.

В турнире также участвуют такие знаменитости, как Чарльз Баркли, Аарон Роджерс и Трэвис Келси.

Четырехкратный чемпион регулярно принимает участие в различных турнирах по гольфу. В конце июня Карри участвовал в благотворительном турнире вместе со своим многолетним партнером по команде Клэем Томпсоном.

Что нужно «Голден Стэйт», чтобы не потратить еще один год прайма Карри впустую. Несколько дилетантских рекомендаций