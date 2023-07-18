Эмони Бэйтс эффектно накрыл Тревора Хаджинса из-за спины

Теги Кливленд Хьюстон НБА видео Летняя лига НБА Тревор Хаджинс Эмони Бэйтс Баскетбол

Форвард «Кливленда» Эмони Бэйтс поставил эффектный блок-шот разыгрывающему «Хьюстона» Тревору Хаджинсу из-за спины.

Эпизод случился в третьей четверти финала Летней лиги в Лас-Вегасе. Хаджинс попытался исполнить лэй-ап в быстром отрыве, но получил блок-шот от догнавшего его Бэйтса.

«Кавальерс» обыграли «Рокетс» со счетом 99:78 и завоевали свой первый титул чемпиона Летней лиги.

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