Эмони Бэйтс эффектно накрыл Тревора Хаджинса из-за спины
Форвард «Кливленда» Эмони Бэйтс поставил эффектный блок-шот разыгрывающему «Хьюстона» Тревору Хаджинсу из-за спины.
Эпизод случился в третьей четверти финала Летней лиги в Лас-Вегасе. Хаджинс попытался исполнить лэй-ап в быстром отрыве, но получил блок-шот от догнавшего его Бэйтса.
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