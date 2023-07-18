Айзейя Мобли и Сэм Меррилл набрали на двоих 55 очков в финале Летней лиги против «Хьюстона»

Игроки « » Айзейя Мобли и набрали на двоих 55 очков в финале Летней лиги НБА против «Хьюстона» (99:78).

«Кавальерс» выиграли у «Хьюстона» со счетом 99:78 и завоевали свой первый титул чемпиона Летней лиги.

Мобли (23 года, 208 см), выбранный во втором раунде драфта-2022, набрал в финале 28 очков (12 из 20 с игры), сделал 11 подборов, 3 передачи, 2 перехвата и 2 блок-шота. 23-летний тяжелый форвард был признан MVP финала.

Атакующий защитник Меррилл (27 лет, 193 см) отметился 27 очками (8 из 14 с игры, 6 из 12 из-за дуги), 4 подборами и 2 передачами.

Форвард Эмони Бэйтс добавил 19 очков, 5 подборов, 4 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот.

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