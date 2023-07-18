«Кавальерс» выиграли первый титул чемпиона Летней лиги НБА

Сегодня в Лас-Вегасе «Кливленд» выиграл в финале у « » со счетом 99:78 и стал победителем чемпионата Летней лиги НБА 2023 года.

«Кавальерс» завоевали свой первый титул чемпиона с тех пор, как в 2013 году лига перешла в формат турнира. « » завершил чемпионат без поражений – 6-0.

Айзейя Мобли был признан MVP финала. 23-летний тяжелый форвард стал лучшим игроком встречи, набрав 28 очков, 11 подборов, 3 передачи, 2 перехвата и 2 блок-шота.

Мобли, выбранный во втором раунде драфта-2022, в воскресенье вывел «Кавальерс» в финал, набрав 23 очка и забросив победный мяч в овертайме матча против «Бруклина» (102:99).

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