У «Оклахомы» 35 драфт-пиков на предстоящие 7 лет. 15 из них в первом раунде

Теги НБА Сэм Прести драфт НБА Оклахома-Сити Баскетбол

«Тандер» недавно провели обмен с «Атлантой», в результате которого в очередной раз пополнили коллекцию пиков.

Подсчитано, что у «Оклахомы» теперь 35 драфт-пиков на предстоящие 7 лет. 15 из них в первом раунде.

В минувшем сезоне «Тандер» стали 10-ми на Западе с результатом 40-42. В решающей игре плей-ин команда уступила «Миннесоте».

«Когда твоя голова не готова, это твоя проблема, а не тренера». Данила Походяев – о работе со спортивным психологом

«Друзья приходят и уходят, но чемпионские баннеры – это навсегда». Правила жизни Кобе Брайанта

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
impaled
200000 пиков уже готовы. Ещё миллион пиков на подходе
+24
-1
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Хомяк Бу
Ответ impaled
200000 пиков уже готовы. Ещё миллион пиков на подходе
Половина того на что я рассчитывал (с)
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Макеев
пора слить на пару звезд их
молодых там итак полный перебор
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oktay Ibrahimov
И это при том что у них уже есть ШГА, Джейлен Уильямс и потенциальный Холмгрен.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ocelot
ШГА есть, Холмгрен есть (который я думаю заиграет) пики есть которые можно либо конвертировать в уже готовую звезду либо взять кого то хорошего на драфте, думаю тандерс в этот раз не облажаются как с Харденом, Дюрантом и Вестбруком и возьмут хоть одно чемпионство
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stranfio
ОКС сейчас имеют чуть ли не самых интересных молодых игроков и еще на 7 лет столько всего , интересно даже как они смогут сыграть и смогут ли стать чемпионами в ближайшие 5-7 лет.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
malinin
На секунду представил, как у Прести эти пики выглядят сведеннными в какой-нибудь табличке Excel
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
scorp19
А ещё бы перевезти Оклахому обратно в Сиэтл и это будущая династия если правильно распоряжаться активами.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pulyalke
в принципе они могут пойти оллинн уже в следующем году, но 2 года у них все еще есть в запасе, и все равно они останутся еще с кучей пиков))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
xamer 9
Ответ Максим Макеев
пора слить на пару звезд их молодых там итак полный перебор
Не так то просто пригласить звезд в команду с малого рынка.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Орлов
Ответ Oktay Ibrahimov
И это при том что у них уже есть ШГА, Джейлен Уильямс и потенциальный Холмгрен.
И Мицич!)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oktay Ibrahimov
Ответ Сергей Орлов
И Мицич!)
не могу оценивать Евролигу к сожалению, ибо вообще за ней не слежу((
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бородатый пивовар
Ответ Oktay Ibrahimov
И это при том что у них уже есть ШГА, Джейлен Уильямс и потенциальный Холмгрен.
Вот только ШГА уже 25,он вышел в прайм и ждать пока Окс надрафтует два состава он явно не будет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
de-fussball
Ответ Oktay Ibrahimov
И это при том что у них уже есть ШГА, Джейлен Уильямс и потенциальный Холмгрен.
как ты мог забыть про Покушевски?!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Abdulla
Ответ Oktay Ibrahimov
И это при том что у них уже есть ШГА, Джейлен Уильямс и потенциальный Холмгрен.
А как же Гидди? Считаю его вторым по важности игроком Оклы. У них уже сверхнабор молодых.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oktay Ibrahimov
Ответ Abdulla
А как же Гидди? Считаю его вторым по важности игроком Оклы. У них уже сверхнабор молодых.
Еще и Гидди. ну значит пора усилять точечно состав и выходить на новый уровень, благо активов до хрена и больше
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий