«Тандер» недавно провели обмен с «Атлантой», в результате которого в очередной раз пополнили коллекцию пиков.

Подсчитано, что у «Оклахомы» теперь 35 драфт-пиков на предстоящие 7 лет. 15 из них в первом раунде.

В минувшем сезоне «Тандер» стали 10-ми на Западе с результатом 40-42. В решающей игре плей-ин команда уступила «Миннесоте».

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