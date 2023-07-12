Тре Мэнн пропустит остаток Летней лиги из-за отрывного перелома пальца
У разыгрывающего «Оклахомы» Тре Мэнна обнаружен небольшой отрывной перелом среднего пальца правой руки. 22-летний игрок пропустит оставшиеся матчи Летней лиги.
Ожидается, что Мэнн возобновит тренировки через две недели.
В сегодняшнем матче против «Хьюстона» (92:105), помимо Мэнна, за «Тандер» не играли Чет Холмгрен, Джейлин Уильямс, Джеремайя Робинсон-Эрл, Усман Дженг и Джаред Батлер.
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