Тре Мэнн пропустит остаток Летней лиги из-за отрывного перелома пальца

Теги травмы НБА Оклахома-Сити Летняя лига НБА Тре Мэнн Баскетбол

У разыгрывающего «Оклахомы» Тре Мэнна обнаружен небольшой отрывной перелом среднего пальца правой руки. 22-летний игрок пропустит оставшиеся матчи Летней лиги.

Ожидается, что Мэнн возобновит тренировки через две недели.

В сегодняшнем матче против «Хьюстона» (92:105), помимо Мэнна, за «Тандер» не играли Чет Холмгрен, Джейлин Уильямс, Джеремайя Робинсон-Эрл, Усман Дженг и Джаред Батлер.

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