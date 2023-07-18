Джером Робинсон примет участие в тренировочном лагере «Голден Стэйт»

Теги переходы Голден Стэйт НБА Джером Робинсон Баскетбол

Свободный агент Джером Робинсон (26 лет, 193 см) заключил соглашение с «Голден Стэйт» и примет участие в тренировочном лагере команды.

Атакующий защитник, выбранный «Клипперс» под 13-м номером драфта-2018, последние два сезона провел в G-лиге, выступая за «Санта-Крус».

Робинсон поборется за свободное место в составе «Уорриорз».

Что нужно «Голден Стэйт», чтобы не потратить еще один год прайма Карри впустую. Несколько дилетантских рекомендаций

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий