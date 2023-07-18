Джером Робинсон примет участие в тренировочном лагере «Голден Стэйт»

Свободный агент Джером Робинсон (26 лет, 193 см) заключил соглашение с «Голден Стэйт» и примет участие в тренировочном лагере команды.

Атакующий защитник, выбранный «Клипперс» под 13-м номером драфта-2018, последние два сезона провел в G-лиге, выступая за «Санта-Крус».

Робинсон поборется за свободное место в составе «Уорриорз».

Что нужно «Голден Стэйт», чтобы не потратить еще один год прайма Карри впустую. Несколько дилетантских рекомендаций