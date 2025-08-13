«Зенит» объявил о подписании 3-летнего контракта с Андреем Мартюком

«Зенит» заключил контракт с Андреем Мартюком.

Соглашение с 25-летним российским центровым рассчитано на 3 года – до конца сезона-2027/28, сообщается на официальном сайте «Зенита ».

Мартюк (25 лет, 211 см) считается одним из лучших российских баскетболистов. Он воспитывался в системе «Локомотива » и выступал за основную команду с 2020 года. В сезоне-24/25 средние показатели центрового составили 8,1 очка, 4,9 подбора, 1 передача и 0,6 блока за 16 минут.