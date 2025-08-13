1

Владелец клуба НХЛ «Каролина» Том Дандон купит «Портленд» за сумму более 4 млрд долларов

Том Дандон станет новым владельцем «Портленда».

Владелец клуба НХЛ «Каролина» Том Дандон согласился купить «Блэйзерс» за сумму более 4 миллиардов долларов, сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

В настоящее время «Блэйзерс» контролируются трастовым фондом Пола Аллена после смерти его давнего владельца Пола Аллена в 2018 году.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера Шэмса Чарании в соцсети X
