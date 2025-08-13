Женская НБА. «Нью-Йорк» встретится с «Лас-Вегасом», «Сиэтл» сыграет с «Атлантой» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут четыре матча.
Действующий чемпион «Нью-Йорк» встретится в гостях с «Лас-Вегасом», «Сиэтл» сыграет дома с «Атлантой».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Коннектикут – Чикаго
14 августа. 2.00
Вашингтон – Голден Стэйт
14 августа. 2.30
Лас-Вегас – Нью-Йорк
14 августа. 4.30
Сиэтл – Атланта
14 августа. 5.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Геннадий Ильин
