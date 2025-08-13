Женская НБА. «Нью-Йорк» встретится с «Лас-Вегасом», «Сиэтл» сыграет с «Атлантой» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут четыре матча.

Действующий чемпион «Нью-Йорк» встретится в гостях с «Лас-Вегасом », «Сиэтл» сыграет дома с «Атлантой ». Женская НБА Регулярный чемпионат Коннектикут – Чикаго 14 августа . 2.00 Вашингтон – Голден Стэйт 14 августа . 2.30 Лас-Вегас – Нью-Йорк 14 августа . 4.30 Сиэтл – Атланта 14 августа . 5.00 ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.