Трэй Янг о конфликтах с фанатами: «Не очень-то весело быть «злодеем». Меня вся арена посылает – что мне остается делать?»
Разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг стал гостем подкаста Дрэймонда Грина («Голден Стэйт») The Draymond Green Show.
Янг поделился, что ему не очень нравится репутация «плохого парня».
«Не очень-то весело быть «злодеем». Если послушаете, две минуты прошло в первом матче [серии с «Никс»]. Вся арена кричит: «Трэй Янг, иди на ***». Что мне остается делать? Я просто играю в баскетбол, ни слова не говорил болельщикам. Не я первый это начал.
Выхожу играть, пытаюсь победить, пытаюсь устроить шоу, а болельщики хотят ввязаться, как в случае с «Бостоном». Они начали кричать в концовке пятой встречи: «Переоцененный». Я ничего не сказал ни одному болельщику «Бостона». По-моему, они все время относились ко мне спокойно. А в пятой игре, когда счет в серии 3-1, что-то произошло. А потом уже я забросил на победу», – рассказал Янг.
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