Трэй Янг о конфликтах с фанатами: «Не очень-то весело быть «злодеем». Меня вся арена посылает – что мне остается делать?»

Разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг стал гостем подкаста (« ») The Draymond Green Show.

Янг поделился, что ему не очень нравится репутация «плохого парня».

«Не очень-то весело быть «злодеем». Если послушаете, две минуты прошло в первом матче [серии с «Никс»]. Вся арена кричит: « , иди на ***». Что мне остается делать? Я просто играю в баскетбол, ни слова не говорил болельщикам. Не я первый это начал.

Выхожу играть, пытаюсь победить, пытаюсь устроить шоу, а болельщики хотят ввязаться, как в случае с «Бостоном». Они начали кричать в концовке пятой встречи: «Переоцененный». Я ничего не сказал ни одному болельщику « ». По-моему, они все время относились ко мне спокойно. А в пятой игре, когда счет в серии 3-1, что-то произошло. А потом уже я забросил на победу», – рассказал Янг.

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