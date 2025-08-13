  • Спортс
  • Бобан Марьянович: «В Европе мы учимся отдавать передачи еще до того, как начинаем играть в баскетбол»
Бобан Марьянович объяснил, почему игроки из Европы доминируют в НБА.

«У нас более детальные тренировки. Мы учимся отдавать передачи. Мы учимся делать первый шаг, второй шаг, мы учимся отдавать передачи друг другу, делиться мячом. Это одна тренировка: ты отдаешь передачи. Мне кажется, некоторые ребята не уделяют этому должного внимания. Например, линии передачи.

Вот почему говорят: «Вау, какая передача». По сути, у нас одна тренировка в день посвящена отрабатыванию передачи. Это не просто так. По сути, почти 90% игроков в Европе умеют отдавать передачи.

Мы учимся этому еще до того, как начинаем играть в баскетбол. У нас есть одна тренировка по броскам, одна по передачам, одна по ведению мяча, одна по командной игре», – рассказал сербский центровой.

