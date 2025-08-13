0

Андрей Мартюк: «В моей карьере наступил момент двигаться дальше»

Андрей Мартюк написал прощальное письмо болельщикам «Локомотива-Кубань».

«Привет, Локосемья!

Восемь лет назад, будучи еще наивным мальчишкой, я приехал к друзьям в Краснодар и даже не знал, что ждет меня впереди. Цепочка событий привела к тому, что меня заметили и пригласили в увлекательное путешествие в баскетбольном «паровозе». Так получилось, что я стал частью замечательной семьи в профессиональном баскетбольном клубе «Локомотив-Кубань».

Оглядываясь назад, я прежде всего вспоминаю людей, вместе с которыми я проделал этот длинный путь. Я помню всех тренеров – молодежного проекта, а потом и основной команды. Каждый из вас внес вклад в мое становление как игрока и профессионала. Вы щедро делились опытом и помогали выйти на новый уровень.

Вспоминаю всех партнеров по команде, с которыми мы прошли и огонь, и воду, и медные трубы. Терпели обидные поражения, вставали и одерживали громкие и значимые победы. Мы всегда старались и выкладывались до конца! Вместе мы проливали литры пота на тренировках, зарабатывали синяки и травмы. На играх опытные товарищи всегда давали полезные советы и подсказки, а ровесники поддерживали и не давали опускать руки в тяжелой ситуации.

Вспоминаю замечательный медицинский штаб клуба – ваши знания, внимание и забота о моем здоровье неоценимы. Вспоминаю менеджеров, персонал команды и сотрудников клубного офиса – ваш профессионализм, наставничество и опыт позволили ни о чем не тревожиться во время путешествия и сконцентрироваться только на баскетболе.

Конечно, вспоминаю огромную базу болельщиков клуба и преданных фанатов команды! Всегда чувствовал вашу любовь! Вы были с командой и всегда поддерживали меня лично – за пределами площадки и на арене во время матчей! Вы навсегда в моем сердце!

Я очень признателен и благодарен. Вместе с вами я взрослел и развивался. Рос как человек, и как профессиональный спортсмен. Время в Краснодаре навсегда останется в моей памяти и сердце!

Отдельно я хочу поблагодарить президента ПБК «Локомотив-Кубань» Андрея Владимировича Ведищева. Безмерно благодарен за возможность, которую вы мне предоставили 8 лет назад! Помогли переехать в Краснодар, освоиться, создали все возможности для профессионального роста. Все эти годы верили, наставляли и толкали вперед к новым достижениям – личным и командным! Ценю и благодарен за ваш огромный вклад в мою жизнь и как атлета, и как человека!

В моей карьере наступил момент двигаться дальше – к новым спортивным и профессиональным вызовам! Я с грустью и огромной признательностью благодарю всех вас и говорю не «прощайте», а «огромное спасибо, до новых встреч на площадке и за ее пределами»!

Люблю вас, Локосемья!» – передает текст письма официальный сайт «Локо».

Центровой перешел в «Зенит», подписав контракт на три года.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Локомотива-Кубань»
Андрей Мартюк
logoЗенит
logoЕдиная лига ВТБ
logoЛокомотив-Кубань
болельщики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Андрей Ведищев об уходе Мартюка: «Рано или поздно наступает момент, когда нужно отпустить подготовленных игроков в собственный путь»
сегодня, 19:10
«Зенит» объявил о подписании 3-летнего контракта с Андреем Мартюком
1сегодня, 17:12
«Зенит» выкупил у «Локомотива-Кубань» контракт Андрея Мартюка
сегодня, 16:50
Андрей Мартюк подпишет с «Зенитом» трехлетний контракт по схеме «2+1»
17 августа, 15:50
Главные новости
Женская НБА. «Нью-Йорк» встретится с «Лас-Вегасом», «Сиэтл» сыграет с «Атлантой» и другие матчи
сегодня, 19:19
ЧМ-2027. Предквалификация. Швейцария выиграла у Словакии, Австрия взяла верх над Нидерландами и другие результаты
сегодня, 19:18
«Город, похожий на стоянку для грузовиков». Кендрик Перкинс заявил, что чернокожие игроки НБА ненавидят Оклахома-Сити
сегодня, 19:04
«Наш дуэт никогда не будет превзойден». Кайри Ирвинг назвал Кевина Дюрэнта лучшим партнером по команде
7сегодня, 18:55
Бобан Марьянович: «В Европе мы учимся отдавать передачи еще до того, как начинаем играть в баскетбол»
сегодня, 18:43
Кэндис Паркер: «В России у нас были повара, у нас были потрясающие апартаменты, у нас были водители, мы летали чартерами»
15сегодня, 18:25
Стив Клиффорд станет тренером-консультантом «Финикса»
1сегодня, 17:20
«Зенит» объявил о подписании 3-летнего контракта с Андреем Мартюком
1сегодня, 17:12
Фермер из Мэна нарисовал на кукурузном поле Купера Флэгга
3сегодня, 16:38Фото
Владелец клуба НХЛ «Каролина» Том Дандон купит «Портленд» за сумму более 4 млрд долларов
4сегодня, 16:26
Ко всем новостям
Последние новости
Андрей Ведищев об уходе Мартюка: «Рано или поздно наступает момент, когда нужно отпустить подготовленных игроков в собственный путь»
сегодня, 19:10
Наталия Фураева: «Теперь еще более активно разделяем арены с хоккеем и разными шоу и концертами»
1сегодня, 17:52
Илона Корстин: «Лига ВТБ планирует провести внутрисезонный турнир с участием зарубежных клубов»
сегодня, 17:42
«Зенит» выкупил у «Локомотива-Кубань» контракт Андрея Мартюка
сегодня, 16:50
«Клипперс» подписали Джейсона Престона
сегодня, 16:44
Андрей Кириленко: «Египет готов приехать на сборы в Россию»
4сегодня, 12:28
Яннис Адетокумбо не сыграет в товарищеском матче против Черногории
сегодня, 12:21
Андрей Кириленко: «Политические сложности не должны влиять на работу»
1сегодня, 08:00
Зоран Драгич и Жига Данеу не вошли в состав сборной Словении на Евробаскет-2025
1сегодня, 05:14
«Вы видели эту бороду?» Леброн Джеймс посмеялся над сыном Брайсом
4сегодня, 04:52Видео