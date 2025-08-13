Фото
Фермер из Мэна нарисовал на кукурузном поле Купера Флэгга

На кукурузном поле в Мэне появилось изображение новичка «Далласа».

Фермер из Мэна вырезал на кукурузном поле лабиринт в форме новичка «Мэверикс» Купера Флэгга. Лабиринт включает в себя сотни метров извилистых тропинок.

18-летний форвард был выбран «Далласом» под 1-м номером на драфте 2025 года.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница «Далласа» в соцсети X
