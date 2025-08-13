«Зенит» выкупил у «Локомотива-Кубань» контракт Андрея Мартюка
Андрей Мартюк перейдет из «Локо» в «Зенит».
Петербургский «Зенит» выкупил у краснодарского «Локомотива-Кубань» контракт Мартюка (25 лет, 211 см), сообщает Telegram-канал «Перехват».
Ранее сообщалось, что «Зенит» согласовал с центровым контракт на три года с опцией после второго сезона.
Мартюк считается одним из лучших российских баскетболистов. Он воспитывался в системе «Локомотива» и выступал за основную команду с 2020 года. В сезоне-24/25 средние показатели центрового составили 8,1 очка, 4,9 подбора, 1 передача и 0,6 блока за 16 минут.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал «Перехват»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости