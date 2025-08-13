«Зенит» выкупил у «Локомотива-Кубань» контракт Андрея Мартюка

Андрей Мартюк перейдет из «Локо» в «Зенит».

Петербургский «Зенит» выкупил у краснодарского «Локомотива-Кубань» контракт Мартюка (25 лет, 211 см), сообщает Telegram-канал «Перехват».

Ранее сообщалось, что «Зенит » согласовал с центровым контракт на три года с опцией после второго сезона.

Мартюк считается одним из лучших российских баскетболистов. Он воспитывался в системе «Локомотива » и выступал за основную команду с 2020 года. В сезоне-24/25 средние показатели центрового составили 8,1 очка, 4,9 подбора, 1 передача и 0,6 блока за 16 минут.