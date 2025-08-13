0

«Клипперс» подписали Джейсона Престона

Джейсон Престон вернулся в «Клипперс».

Клуб Лос-Анджелеса подписал контракт с защитником Джейсоном Престоном (26 лет, 191 см) на тренировочный лагерь.

Престон, выбранный под 33-м номером на драфте 2021 года, пропустил весь дебютный сезон из-за травмы стопы и сыграл 14 матчей за «Клипперс» в сезоне-2022/23. Защитник начал сезон-2023/24 в составе «Юты» на двустороннем контракте но был отчислен в ноябре из-за растяжения икроножной мышцы.

В 21 матче в НБА за «Клипперс» и «Джаз» Престон набирал в среднем 2,5 очка, 2,0 передачи и 1,9 подбора.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Кита Смита в соцсети X
