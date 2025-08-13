Яннис Адетокумбо не сыграет в товарищеском матче против Черногории
Греция сыграет против Черногории без Янниса Адетокумбо.
Звездный форвард сборной Греции Яннис Адетокумбо не примет участие в товарищеском матче против команды Черногории, который состоится завтра в Салониках.
Как объявила Федерация баскетбола Греции, Адетокумбо был включен в состав из 14 игроков перед матчем с Черногорией, но играть не будет.
Согласно греческому изданию SDNA, неучастие форварда в контрольных играх связано с неоплаченной страховкой.
До Евробаскета-2025 команда Вассилиса Спанулиса также проведет товарищеские матчи против Латвии и Италии на турнире «Акрополь» в Афинах, а затем, 24 августа, сыграет против Франции.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
