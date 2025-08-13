  • Спортс
  • Андрей Ведищев об уходе Мартюка: «Рано или поздно наступает момент, когда нужно отпустить подготовленных игроков в собственный путь»
Андрей Ведищев об уходе Мартюка: «Рано или поздно наступает момент, когда нужно отпустить подготовленных игроков в собственный путь»

Андрей Ведищев прокомментировал переход Андрея Мартюка из «Локо» в «Зенит».

«С одной стороны сожалею, когда воспитанники клуба переходят в другую команду, с другой – чувствую удовлетворение от проделанной работы и пройденного пути! Переход Андрея Мартюка в «Зенит» – это заслуженный успех как для клуба, получившего солидную компенсацию за подготовку, так и для спортсмена, заключившего серьезный долгосрочный контракт.

Андрей – отличный парень и, безусловно, талантливый баскетболист. Проведя сезон в качестве главного тренера, я четко увидел, что игроку нужен новый вызов. А значит пришло время найти правильное решение для обеих сторон.

Рано или поздно наступает момент, когда нужно дать дорогу талантливой молодежи и отпустить подготовленных баскетболистов в собственный путь. Это естественный и необходимый этап развития. Любые перемены – это движение вперед.

Для «Локо» Андрей всегда будет одним из самых ярких воспитанников, и я искренне желаю ему дальнейших успехов и удачи в карьере!» – сказал президент «Локомотива-Кубань».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Локомотива-Кубань»
Андрей Мартюк
logoЛокомотив-Кубань
logoЗенит
logoАндрей Ведищев
logoЕдиная лига ВТБ
