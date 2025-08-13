Наталия Фураева: «Теперь еще более активно разделяем арены с хоккеем и разными шоу и концертами»

В ЦСКА объяснили, почему первый домашний матч сезона пройдет в середине октября.

«У лиги была как всегда непростая задача, так как нужно было взять в расчет наличие арены всех клубов, а мы теперь еще более активно разделяем их с хоккеем и разными шоу и концертами, поэтому будем довольствоваться тем, что получилось.

Конечно, нашим болельщикам придется быть немного терпеливыми, но надеюсь они еще больше по нам соскучатся и посещаемость станет еще более активной. Тем не менее мы еще ждем расписания нового Кубка, и возможно, домашний матч случится и пораньше», – сказала вице‑президент московского ЦСКА .

Единая лига ВТБ в среду опубликовала календарь регулярного чемпионата сезона‑2025/26. Первый домашний матч ЦСКА состоится 15 октября, соперником станет «Пари НН».