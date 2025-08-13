  • Спортс
«Город, похожий на стоянку для грузовиков». Кендрик Перкинс заявил, что чернокожие игроки НБА ненавидят Оклахома-Сити

Кендрик Перкинс заявил, что чернокожие игроки ненавидят ездить в Оклахома-Сити.

Комик Гэри Оуэнс стал гостем последнего выпуска подкаста Road Trippin’, где попросил ведущих Кендрика Перкинса и Ричарда Джефферсона назвать города, куда не любят ездить чернокожие игроки НБА.

Джефферсон отказался отвечать, Перкинс назвал Оклахома-Сити.

«Многие не любят ездить в Оклахома-Сити. Я там играл, так что мне там понравилось, но многим моим партнерам по команде это место не понравилось. Они спрашивали: «Сколько мы еще пробудем в этом городе, похожем на стоянку для грузовиков?» – сказал бывший центровой «Тандер» Перкинс.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Fadeaway World
logoКендрик Перкинс
logoОклахома-Сити
logoРичард Джефферсон
logoНБА
