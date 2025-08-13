Стив Клиффорд станет тренером-консультантом «Финикса»

Стив Клиффорд присоединится к тренерскому штабу «Финикса».

«Санз» наймут Стива Клиффорда в качестве тренера-консультанта, сообщает журналист HoopsHype Майкл Скотто.

У 63-летнего специалиста за плечами 23 сезона тренерского опыта в НБА , включая работу главным тренером в «Шарлотт» и «Орландо». Клиффорд также был помощником тренера в «Нью-Йорке», «Хьюстоне», «Орландо» и «Лейкерс».