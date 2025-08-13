  • Спортс
  • «Наш дуэт никогда не будет превзойден». Кайри Ирвинг назвал Кевина Дюрэнта лучшим партнером по команде
1

Кайри Ирвинг назвал Кевина Дюрэнта своим лучшим партнером по команде.

«Скажу так: наш дуэт «7-11» с Кевином Дюрэнтом никогда не будет превзойден в плане нахождения на площадке с кем-то настолько особенным.

Ладно, позвольте мне сделать оговорку. Я играл со многими великими игроками, но играть с Кевином Дюрэнтом было чем-то особенным. Он один из лучших игроков всех времен. Конечно, у всех нас есть свои сильные и слабые стороны», – сказал разыгрывающий «Далласа».

Ирвинг провел три сезона с Леброном Джеймсом в «Кливленде» и завоевал титул чемпиона НБА в 2016 году.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Fadeaway World
