Зоран Драгич и Жига Данеу не вошли в состав сборной Словении на Евробаскет-2025

Зоран Драгич и Жига Данеу отцеплены от состава сборной Словении.

Главный тренер сборной Словении Александер Секулич отцепил двух игроков после возобновления тренировочного лагеря национальной команды.

Ими стали опытный защитник Зоран Драгич, брат легенды Словении Горана Драгича, и центровой Жига Данеу.

«Это была непростая задача после воскресного матча с Германией. Помимо Жиги Данеу, сборную покинул Зоран Драгич, игрок, который долгие годы был одним из ключевых игроков сборной Словении и внес значительный вклад в ее большие успехи», – сказал Секулич.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
