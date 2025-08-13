ЧМ-2027. Предквалификация. Швейцария играет со Словакией, Австрия – с Нидерландами и другие матчи
Сегодня пройдут четыре матча предквалификации к чемпионату мира 2027 года.
Швейцария играет со Словакией, Австрия – с Нидерландами.
Чемпионат мира-2027
Отборочный турнир
Предквалификация
Группа D
Швейцария – Словакия
13 августа. 20.00
Положение команд: Украина – 1-1, Словакия – 1-1, Швейцария – 1-1.
Группа E
Румыния – Северная Македония – 79:66 (26:19, 19:15, 14:15, 20:17)
13 августа. 19.00
Положение команд: Румыния – 3-0, Венгрия – 1-1, Северная Македония – 0-3.
Группа F
Австрия – Нидерланды
13 августа. 20.20
Положение команд: Нидерланды – 2-0, Австрия – 1-1, Болгария – 0-2.
Группа G
Норвегия – Дания – 70:79 (12:15, 15:22, 22:18, 21:24)
13 августа. 19.00
Положение команд: Дания – 2-1, Хорватия – 2-0, Норвегия – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
