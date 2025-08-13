0

ЧМ-2027. Предквалификация. Швейцария играет со Словакией, Австрия – с Нидерландами и другие матчи

Сегодня пройдут четыре матча предквалификации к чемпионату мира 2027 года.

Швейцария играет со Словакией, Австрия – с Нидерландами.

Чемпионат мира-2027

Отборочный турнир

Предквалификация

Группа D

Швейцария – Словакия

13 августа. 20.00

Положение команд: Украина – 1-1, Словакия – 1-1, Швейцария – 1-1.

Группа E

Румыния – Северная Македония – 79:66  (26:19, 19:15, 14:15, 20:17)

13 августа. 19.00

Положение команд: Румыния – 3-0, Венгрия – 1-1, Северная Македония – 0-3.

Группа F

Австрия – Нидерланды

13 августа. 20.20

Положение команд: Нидерланды – 2-0, Австрия – 1-1, Болгария – 0-2.

Группа G

Норвегия – Дания – 70:79  (12:15, 15:22, 22:18, 21:24)

13 августа. 19.00

Положение команд: Дания – 2-1, Хорватия – 2-0, Норвегия – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Геннадий Ильин
