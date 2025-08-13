ЧМ-2027. Предквалификация. Швейцария играет со Словакией, Австрия – с Нидерландами и другие матчи

Сегодня пройдут четыре матча предквалификации к чемпионату мира 2027 года.

Швейцария играет со Словакией, Австрия – с Нидерландами. Чемпионат мира-2027 Отборочный турнир Предквалификация Группа D Швейцария – Словакия 13 августа . 20.00 Положение команд : Украина – 1-1, Словакия – 1-1, Швейцария – 1-1. Группа E Румыния – Северная Македония – 79:66 (26:19, 19:15, 14:15, 20:17) 13 августа . 19.00 Положение команд : Румыния – 3-0, Венгрия – 1-1, Северная Македония – 0-3. Группа F Австрия – Нидерланды 13 августа . 20.20 Положение команд : Нидерланды – 2-0, Австрия – 1-1, Болгария – 0-2. Группа G Норвегия – Дания – 70:79 (12:15, 15:22, 22:18, 21:24) 13 августа . 19.00 Положение команд : Дания – 2-1, Хорватия – 2-0, Норвегия – 0-3. ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.