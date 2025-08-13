Илона Корстин: «Лига ВТБ планирует провести внутрисезонный турнир с участием зарубежных клубов»

Илона Корстин заявила о планах Единой лиги ВТБ провести внутрисезонный турнир.

«Мы старались сделать календарь максимально интересным для болельщиков и телевидения, учитывая интересы клубов и загруженность арен. При этом расписание сбалансировано таким образом, что на каждой неделе запланирован топовый матч, а игры Единой лиги ВТБ будут проходить практически каждый день.

Хочу отметить, что мы опубликовали только календарь регулярного сезона лиги. В планах провести вместе с партнером внутрисезонный турнир с участием зарубежных клубов. Соответственно, текущий календарь будет дополнен – интересных матчей для баскетбольных болельщиков будет больше», – сказала генеральный директор Единой лиги ВТБ.