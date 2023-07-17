«Црвена Звезда» может быть исключена из Адриатической лиги. Этого потребовали несколько клубов, включая «Партизан»

«Црвена Звезда» может быть исключена из Адриатической лиги, информирует Telegraf.rs.

«В понедельник прошло бурное заседание Адриатической лиги, по окончании которого в качестве эпилога прозвучала просьба об исключении «Црвены Звезды» из соревнования.

Ряд клубов, в том числе « », требуют снять «красно-белых» с чемпионата из-за несоблюдения «джентльменского договора» лиги», – пишет Telegraf.

Как сообщает издание, « » была единственным клубом, который выступил против предложения утвердить «Студентски Центар» в качестве акционера, нарушив так называемый «джентльменский договор». «Студентски Центар» стал участником соревнования после победы в лиге 2 в 2021 году и имеет право стать акционером.

Несколько клубов, в том числе белградский «Партизан», подняли вопрос исключения «Црвены Звезды» из чемпионата, сообщает Telegraf. В «Црвене Звезде» считают, что у других команд нет законных оснований для подобных действий, заявили в организации изданию.

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