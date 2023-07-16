Шабазз Напьер перешел в «Црвену Звезду»
Разыгрывающий «Милана» Шабазз Напьер (31 год, 185 см) подписал контракт с «Црвеной Звездой», информирует пресс-служба клуба.
Соглашение рассчитано на два года.
Сообщалось об интересе «Олимпиакоса» и «Басконии» к американскому защитнику.
Напьер перешел в «Милан» из G-лиги в январе этого года. В 26 матчах чемпионата Италии защитник набирал в среднем 13,8 очка и 4,2 передачи.
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