«Филадельфия» подписала Филипа Петрушева и Азуласа Тюбелиса
«Филадельфия» объявила о заключении двустороннего соглашения с форвардом Азуласом Тюбелисом (21 год, 210 см) и полноценного контракта с Филипом Петрушевым (23 года, 213 см).
Незадрафтованный Тюбелис набирал 19,8 очка и 9,1 подбора за университет Аризоны в 35 матчах прошедшего розыгрыша NCAA. Он стал первым с сезона-2005/06 в истории Pac-12, кто лидировал в конференции и в очках, и в подборах за игру.
23-летний Петрушев был выбран «Сиксерс» на драфте-2022.
Серб провел в сумме 72 встречи за «Црвену Звезду», набирая по 11,0 очка и 4,9 подбора за матч при 57,3% с игры.
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