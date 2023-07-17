«Филадельфия» подписала Филипа Петрушева и Азуласа Тюбелиса

« » объявила о заключении двустороннего соглашения с форвардом Азуласом Тюбелисом (21 год, 210 см) и полноценного контракта с (23 года, 213 см).

Незадрафтованный Тюбелис набирал 19,8 очка и 9,1 подбора за университет Аризоны в 35 матчах прошедшего розыгрыша NCAA. Он стал первым с сезона-2005/06 в истории Pac-12, кто лидировал в конференции и в очках, и в подборах за игру.

23-летний Петрушев был выбран «Сиксерс» на драфте-2022.

Серб провел в сумме 72 встречи за « », набирая по 11,0 очка и 4,9 подбора за матч при 57,3% с игры.

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