Бывший разыгрывающий «Црвены Звезды» Вук Радивоевич арестован за избиение жены

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Бывший разыгрывающий «Црвены Звезды» Вук Радивоевич был арестован за избиение жены, пишет сербский Telegraf.

Пострадавшая рассказала полиции, что муж сначала подверг ее физическому насилию в автомобиле, ударив несколько раз после словесной ссоры. Затем, вернувшись в общую квартиру, Радивоевич ударил ее кулаком, причинив тяжкие телесные повреждения. Инцидент произошел около 2:45 в ночь на понедельник, 17 июля.

Завтра Радивоевич предстанет перед прокурором, где будет предствлена дополнительная информация.

За свою 17-летнюю карьеру Радивоевич трижды выступал за «Црвену Звезду» – с 2003 по 2007 год, в сезоне-2009/10 и с 2011 по 2013 год.

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