Бывший разыгрывающий «Црвены Звезды» Вук Радивоевич арестован за избиение жены
Бывший разыгрывающий «Црвены Звезды» Вук Радивоевич был арестован за избиение жены, пишет сербский Telegraf.
Пострадавшая рассказала полиции, что муж сначала подверг ее физическому насилию в автомобиле, ударив несколько раз после словесной ссоры. Затем, вернувшись в общую квартиру, Радивоевич ударил ее кулаком, причинив тяжкие телесные повреждения. Инцидент произошел около 2:45 в ночь на понедельник, 17 июля.
Завтра Радивоевич предстанет перед прокурором, где будет предствлена дополнительная информация.
За свою 17-летнюю карьеру Радивоевич трижды выступал за «Црвену Звезду» – с 2003 по 2007 год, в сезоне-2009/10 и с 2011 по 2013 год.
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