Франк Ниликина может перейти в «Црвену Звезду»
«Црвена Звезда» находится в оживленной стадии переговоров с разыгрывающим Франком Ниликиной (25 лет, 193 см).
В минувшем сезоне восьмой номер драфта-2017 выступал за «Даллас».
Француз набирал в среднем 2,9 очка за 12,9 минуты на паркете.
Сообщается, что «красные» также ведут переговоры с Дарраном Хиллиардом, однако все зависит от решения Ниликины.
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