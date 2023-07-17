Франк Ниликина может перейти в «Црвену Звезду»

« » находится в оживленной стадии переговоров с разыгрывающим (25 лет, 193 см).

В минувшем сезоне восьмой номер драфта-2017 выступал за « ».

Француз набирал в среднем 2,9 очка за 12,9 минуты на паркете.

Сообщается, что «красные» также ведут переговоры с , однако все зависит от решения Ниликины.

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