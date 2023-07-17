«Црвена Звезда» объявила о подписании Яго дос Сантоса

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Бразильский разыгрывающий Яго дос Сантос (24 года, 178 см) в следующем сезоне будет играть за сербскую «Црвену Звезду».

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано на 3 года.

В минувшем сезоне бразилец выступал за немецкий «Ульм». Команда впервые стала чемпионом Германии, дос Сантос набирал 14,4 очка, 5,4 передачи и 3,6 подбора в среднем за матч.

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